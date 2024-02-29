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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Участники СВО из Ростовской области смогут ездить на учебу

Участники СВО из Ростовской области смогут ездить на учебу

29 февраля 2024, 12:37
Фото: donland.ru
Участники СВО из Ростовской области смогут ездить на учебу
Президент Владимир Путин анонсировал новую кадровую программу для участников СВО, в том числе из Ростовской области, прозвучало в послании Федеральному собранию.

Ветераны спецоперации, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, смогут стать участниками новой кадровой программы. Она получила название «Время героев».

Для этого у них должны быть высшее образование и управленческий опыт. При этом звание не важно, так как необходимы те, кто показали себя с лучшей стороны и могут вести за собой людей.

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Учеба стартует в ближайшие месяцы, а наставниками станут представители власти. В дальнейшем планируется расширение таких программ.

Президент поручил Минобороны и командирам поддержать желание бойцов попробовать себя в этой программе. По его словам, нужно предусмотреть возможность для них выезжать на очные занятия.

Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СВО#Кадровая программа#Время героев
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