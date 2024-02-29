Участники СВО из Ростовской области смогут ездить на учебу

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ветераны спецоперации, солдаты и офицеры, участвующие в СВО, смогут стать участниками новой кадровой программы. Она получила название «Время героев».
Для этого у них должны быть высшее образование и управленческий опыт. При этом звание не важно, так как необходимы те, кто показали себя с лучшей стороны и могут вести за собой людей.
Учеба стартует в ближайшие месяцы, а наставниками станут представители власти. В дальнейшем планируется расширение таких программ.
Президент поручил Минобороны и командирам поддержать желание бойцов попробовать себя в этой программе. По его словам, нужно предусмотреть возможность для них выезжать на очные занятия.
Ранее стало известно, что более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области.