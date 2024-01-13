Губернатор Голубев рассказал о принятых мерах после ЧП на Крымском мосту

В Ростовской области будут приняты меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей до Крыма после ЧП на мосту, сообщил в Telegram губернатор Василий Голубев.