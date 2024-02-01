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Социальные выплаты семьям с детьми в Ростовской области

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Февраль 2024
Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля
Социальные выплаты проиндексируют в Ростовской области и других регионах с 1 февраля, пишут РИА «Новости».
1 февраля 2024, 07:35
Июль 2023
В 72 раза увеличили выплату на приемных детей в Ростовской области
25 июля 2023, 15:50
Июнь 2023
В Ростовской области могут увеличить размер пособий за воспитание приемных детей
22 июня 2023, 12:09

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