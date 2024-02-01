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Published Сегодня, 07:35

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Пособия и выплаты повысят в Ростовской области. Рассказываем, когда ждать повышения

Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля

1 февраля 2024, 07:35
Фото: Ryan Bodenstein/cc by 2.0/flickr.com
Пособия и выплаты повысят в Ростовской области. Рассказываем, когда ждать повышения
Социальные выплаты проиндексируют в Ростовской области и других регионах с 1 февраля, пишут РИА «Новости».

На 7,4% в регионе проиндексируют пенсионные пособия инвалидам, ветеранам, Героям СССР и России, а также ветеранам Чернобыльской катастрофы.

Увеличится и сумма материнского капитала. Так, выплата на первого ребенка составит 630 380 рублей, а второго и последующих детей — 833 024 рубля. Доплата на второго ребенка превысит 202 тысячи рублей.

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Стоит рассчитывать на увеличение выплат и тем, кто получил производственные травмы и профессиональные заболевания. Сумма единовременного пособия составит 141 480 рублей, а ежемесячного — 108 784 рубля.

Ранее Владимир Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области.

До этого ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году.

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