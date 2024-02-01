Пособия и выплаты повысят в Ростовской области с 1 февраля

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
На 7,4% в регионе проиндексируют пенсионные пособия инвалидам, ветеранам, Героям СССР и России, а также ветеранам Чернобыльской катастрофы.
Увеличится и сумма материнского капитала. Так, выплата на первого ребенка составит 630 380 рублей, а второго и последующих детей — 833 024 рубля. Доплата на второго ребенка превысит 202 тысячи рублей.
Стоит рассчитывать на увеличение выплат и тем, кто получил производственные травмы и профессиональные заболевания. Сумма единовременного пособия составит 141 480 рублей, а ежемесячного — 108 784 рубля.
Ранее Владимир Путин закрепил статус и льготы для многодетных семей в Ростовской области.
До этого ростовчанам пообещали зарплаты выше 74 тысяч рублей к 2030 году.