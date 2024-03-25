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Субботник в Ростове

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Март 2024
Жителям Ростова пообещали регулярные субботники для уборки города
В рамках «Месячника чистоты» в Ростове запланировано несколько субботников, рассказали в городской администрации.
25 марта 2024, 09:38
Август 2023
Генеральную уборку проведут в Ростове перед Днем города
В Ростове перед Днем города будет проведена масштабная уборка, заявил глава администрации Алексей Логвиненко.
23 августа 2023, 17:45
Апрель 2023
Более четырех тысяч жителей Ростова вышли на субботник 22 апреля
В общеобластном субботнике поучаствовали более четырех тысяч жителей Ростова, рассказали в администрации города.
23 апреля 2023, 13:08

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