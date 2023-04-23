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Более четырех тысяч жителей Ростова вышли на субботник 22 апреля

23 апреля 2023, 13:08
Фото: 1MI
Свыше четырех тысяч ростовчан вышли на общеобластной субботник
В общеобластном субботнике поучаствовали более четырех тысяч жителей Ростова, рассказали в администрации города.

Несмотря на утренний дождь, в Ростове состоялся общеобластной субботник. В нем приняли участие более четырех тысяч жителей города, а также ряд предприятий, управляющих компаний и ТСЖ.

Участники субботника убрали в Ростове стихийные свалки, очистили от объявлений фасады зданий и опоры освещения, привели в порядок мемориалы и места воинских захоронений. Также уборка прошла на территориях городских кладбищ.

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Власти Ростова поблагодарили всех горожан, поучаствовавших в субботнике.

Ранее в Ростове родителей попросили не привлекать детей к субботникам.

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