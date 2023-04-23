Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Несмотря на утренний дождь, в Ростове состоялся общеобластной субботник. В нем приняли участие более четырех тысяч жителей города, а также ряд предприятий, управляющих компаний и ТСЖ.
Участники субботника убрали в Ростове стихийные свалки, очистили от объявлений фасады зданий и опоры освещения, привели в порядок мемориалы и места воинских захоронений. Также уборка прошла на территориях городских кладбищ.
Власти Ростова поблагодарили всех горожан, поучаствовавших в субботнике.
Ранее в Ростове родителей попросили не привлекать детей к субботникам.