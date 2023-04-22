В Ростове родителей попросили не привлекать детей к субботникам

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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В субботу, 22 апреля, городские власти объявили, что из-за дождей уборка Ростова пройдет посредством коммунальной техники, при этом все городские службы продолжат работу в штатном режиме.
В это время участники субботника будут выполнять работы, которые можно производить во время неблагоприятной погоды, а именно — убирать случайный мусор, очищать урны, подметать улицы вручную, а также очищать ливневки и остановочные комплексы. Участников уборки города попросили надеть подходящую одежду и обувь, чтобы не промокнуть.
«Также к родителям убедительная просьба к работам детей не привлекать», — сказано в сообщении администрации.
Ранее в первом общегородском субботнике 2023 года приняли участие более двух тысяч ростовчан.