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В Ростове родителей попросили не привлекать детей к субботникам

22 апреля 2023, 07:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове из-за возможных ливней решили изменить формат субботника

В Ростове из-за возможных ливней решили изменить формат субботника

В Ростове власти решили изменить формат субботника из-за неподходящей работы, сообщение появилось на портале администрации города.

В субботу, 22 апреля, городские власти объявили, что из-за дождей уборка Ростова пройдет посредством коммунальной техники, при этом все городские службы продолжат работу в штатном режиме.

Общегородской субботник пройдет в Ростове 25 марта
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В это время участники субботника будут выполнять работы, которые можно производить во время неблагоприятной погоды, а именно — убирать случайный мусор, очищать урны, подметать улицы вручную, а также очищать ливневки и остановочные комплексы. Участников уборки города попросили надеть подходящую одежду и обувь, чтобы не промокнуть.

«Также к родителям убедительная просьба к работам детей не привлекать», — сказано в сообщении администрации.

Ранее в первом общегородском субботнике 2023 года приняли участие более двух тысяч ростовчан.

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