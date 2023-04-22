В Ростове родителей попросили не привлекать детей к субботникам

В это время участники субботника будут выполнять работы, которые можно производить во время неблагоприятной погоды, а именно — убирать случайный мусор, очищать урны, подметать улицы вручную, а также очищать ливневки и остановочные комплексы. Участников уборки города попросили надеть подходящую одежду и обувь, чтобы не промокнуть.