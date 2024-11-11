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Уборка в Ростове

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2024
На технику для уборки Ростова потратят почти полмиллиарда рублей
11 ноября, 16:00
Жителям Ростова пообещали регулярные субботники для уборки города
В рамках «Месячника чистоты» в Ростове запланировано несколько субботников, рассказали в городской администрации.
25 марта, 09:38
2023
В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом
Дорожные службы Ростова в связи с отрицательной температурой воздуха начали превентивную обработку дорог против гололеда, сообщили в администрации города.
28 ноября 2023, 07:24
Более четырех тысяч жителей Ростова вышли на субботник 22 апреля
В общеобластном субботнике поучаствовали более четырех тысяч жителей Ростова, рассказали в администрации города.
23 апреля 2023, 13:08

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