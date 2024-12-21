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Свет в Ростове

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2024
Шестидневная рабочая неделя в Ростове начнется с массовых отключений света
В Ростове запланировали массовое отключение электричества в начале новой недели. График и адреса, где не будет света, опубликованы на сайте Донэнерго.
21 декабря 2024, 06:19
В разгар рабочей недели в Ростове тысячи жителей оставят без света
Посреди рабочей недели тысячи жителей Ростова останутся без света, актуальный график отключений электричества опубликован на сайте «Донэнерго».
11 сентября 2024, 05:16
Новые отключения света произошли в Ростове и Азове 14 января
В Ростове-на-Дону, а также в Азове 14 января отключили электричество, сообщает «Донэнерго»
14 января 2024, 06:40
2023
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 14 мая
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся большого количества домов с 10 по 14 мая, сообщает «Донэнерго».
6 мая 2023, 11:01

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