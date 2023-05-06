Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В среду, 10 числа, свет выключат на улицах 1-я Киргизская, Штахановского, Еременко, 1-я Краснодарская, Прогрессивная, Солидарности, Вятская, в переулках Ухтомский и Уральский. Также это коснется проспекта Буденновский, переулков Крепостной и Нахичеванский.
В четверг обесточат улицы Штахановского, Вятская, 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Пацаева, Творческая, Шаумяна. Ограничения введут на улицах Добровольского, Большая Садовая, в переулке Газетный.
Без света 12 мая останутся улицы Орбитальная, Социалистическая, Серафимовича, Темерницкая, Московская, переулок Семашко. Электричества не будет на улицах Комсомольская, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, Сарьяна, 45-я линия.
Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.