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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 10 и по 14 мая

6 мая 2023, 11:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, которые коснутся большого количества домов с 10 по 14 мая, сообщает «Донэнерго».

В среду, 10 числа, свет выключат на улицах 1-я Киргизская, Штахановского, Еременко, 1-я Краснодарская, Прогрессивная, Солидарности, Вятская, в переулках Ухтомский и Уральский. Также это коснется проспекта Буденновский, переулков Крепостной и Нахичеванский.

В четверг обесточат улицы Штахановского, Вятская, 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Пацаева, Творческая, Шаумяна. Ограничения введут на улицах Добровольского, Большая Садовая, в переулке Газетный.

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Без света 12 мая останутся улицы Орбитальная, Социалистическая, Серафимовича, Темерницкая, Московская, переулок Семашко. Электричества не будет на улицах Комсомольская, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия, 37-я линия, 39-я линия, Сарьяна, 45-я линия.

Ранее два хутора в Ростовской области оставались без электричества после снегопада.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Электричество#Электричество в Ростове#Свет в Ростове
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