В среду, 10 числа, свет выключат на улицах 1-я Киргизская, Штахановского, Еременко, 1-я Краснодарская, Прогрессивная, Солидарности, Вятская, в переулках Ухтомский и Уральский. Также это коснется проспекта Буденновский, переулков Крепостной и Нахичеванский.