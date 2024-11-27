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Тепловые сети Ростова

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Ростовская область отбивается от дронов, а с туристов в Азове решили «стричь» налог
27 ноября, 18:32
Рядом с центральным рынком Ростова из-под земли забил кипяток
13 апреля, 13:07
2023
Власти Ростова передадут часть муниципальных теплосетей в концессию
22 ноября 2023, 14:10
В ходе гидравлических испытаний на Малиновского в Ростове произошел порыв труб 16 мая
Трубу порвало на Малиновского в Ростове во время гидравлических испытаний, рассказали в администрации города.
16 мая 2023, 09:06

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