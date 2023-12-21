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Территория России

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Декабрь 2023
Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем
Российской системе ПВО удалось сбить ракету ВСУ, которая находилась над Азовским морем, сообщает в Telegram Минобороны РФ.
21 декабря 2023, 14:27
Июль 2023
Иностранный сухогруз не пустили в Ростов-на-Дону из-за взрывчатки
Зарубежному сухогрузу запретили проход в Ростов-на-Дону из-за обнаруженных следов взрывчатых веществ, сообщает ФСБ.
28 июля 2023, 05:25
В Ростове среди бела дня мигрант до смерти забил своего родственника 16 июля
В Ростове-на-Дону предъявили обвинение мужчине за убийство родственника, сообщили в региональном УСКР.
18 июля 2023, 09:15

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