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Трасса Ростов-Волгодонск

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Февраль
Два авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»
В Ростовской области на заснеженной трассе «Ростов-Волгодонск» разбились два автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе донского управления ГИБДД.
10 февраля, 10:35
Ноябрь 2023
Вылетел на встречную: один погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло сегодня на трассе «Ростов — Волгодонск», рассказали в региональном ГИБДД.
12 ноября 2023, 17:05
Август 2023
В Ростовской области погибшая в ДТП с 8 жертвами девушка была беременной
22 августа 2023, 05:19

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