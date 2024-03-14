Сочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей

В Ростове ищут мемолога, специалисту по мемам с хорошим чувством юмора обещают платить до 70 тысяч рублей в месяц, подробности появились на портале по поиску работы.