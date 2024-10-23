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Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Сентябрь
Сильные ливни накроют Ростов-на-Дону
Синоптики рассказали, когда в Ростове начнутся дожди после солнечной теплой погоды, прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
18 сентября, 06:32
Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает
Стало известно, когда дожди вернутся в Ростовскую область, об этом говорится в прогнозе синоптиков на ближайшую неделю.
16 сентября, 07:17

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