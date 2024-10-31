В Ростове мужчина пытался пронести на вокзал сумку с боеприпасами

В Ростове-на-Дону транспортные полицейские обнаружили десятки патронов у жителя Свердловской области, прибывшего на ж/д вокзал, сообщает УТ МВД по СКФО 28 октября.