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Вертолет задействуют для спасения раненого на горе туриста из Ростова-на-Дону

Вертолет задействуют для спасения раненого на горе туриста из Ростова-на-Дону

17 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI
На горе Казбек проводится операция по спасению туриста из Ростова-на-Дону, который получил травму ноги, сообщили в региональном УМЧС.

Во время восхождения турист получил травму, это произошло на высоте около 3,7 километра. Его группа доложила об этом спасателям.

На помощь 35-летнему мужчине выдвинулись шесть специалистов. Кроме того, должен прибыть вертолет из Минеральных Вод, на котором трое спасателей вылетят к месту стоянки группы.

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Отмечается, что сама группа состоит из 10 человек. Она не была зарегистрирована в МЧС.

Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой.

До этого альпинист из донского региона застрял на горе в КБР с отеком легких.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вертолет#Спасение#Гора#Турист
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