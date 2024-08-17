Вертолет задействуют для спасения раненого на горе туриста из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Во время восхождения турист получил травму, это произошло на высоте около 3,7 километра. Его группа доложила об этом спасателям.
На помощь 35-летнему мужчине выдвинулись шесть специалистов. Кроме того, должен прибыть вертолет из Минеральных Вод, на котором трое спасателей вылетят к месту стоянки группы.
Отмечается, что сама группа состоит из 10 человек. Она не была зарегистрирована в МЧС.
Ранее в Ростовской области автобус с туристами столкнулся с фурой.
До этого альпинист из донского региона застрял на горе в КБР с отеком легких.