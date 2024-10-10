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Удаленка

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Октябрь
Работников в Ростовской области массово переводят на удаленку
10 октября, 15:20
Декабрь 2023
«Позор коммунальщикам: дети в Ростове-на-Дону ползут в школу на четвереньках
В Ростове-на-Дону из-за сильного гололеда падают дети на тротуарах и не могут спокойно идти, сообщили очевидцы в соцсетях.
12 декабря 2023, 12:28
Ноябрь 2023
Эксперт поддержал идею не вводить дистанционку в школах Ростова из-за коронавируса
22 ноября 2023, 07:35

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