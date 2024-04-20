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Улица Нансена

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Апрель
Улицу Нансена затопило кипятком в Ростове-на-Дону
20 апреля, 15:13
Декабрь 2023
В Ростове начнут выписывать штрафы водителям за парковку вдоль дорог
1 декабря 2023, 06:48
Июль 2023
Две аварии парализовали движение в центре Ростова-на-Дону утром 20 июля
В Ростове-на-Дону в районе проспекта Шолохова произошли две аварии, что привело к пробкам, следует из данных онлайн-карт.
20 июля 2023, 06:47

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