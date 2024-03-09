Улица Профсоюзная

Улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля

Из-за начавшегося днем в пятницу, 28 июля, ливня затопило дорогу на улице Профсоюзной в Ростове-на-Дону, сообщили местные жители в соцсетях.