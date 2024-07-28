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Уловы

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Рыбак в Ростовской области выловил редкую рыбу-убийцу
Рыбак в Ростовской области выловил в Северском Донце необычную для здешних вод рыбину, сообщается в местной группе «ВКонтакте».
28 июля, 07:38
2023
Под Ростовом рыбак выловил в Дону гигантского белого амура
Житель Ростовской области выловил в Дону белого амура весом в 15 килограмм, сообщается в популярном городском паблике.
8 октября 2023, 06:26
Большие запасы креветок обнаружили в Таганрогском заливе
При исследовании Таганрогского залива и прибрежных районов моря зафиксировали хорошие уловы креветок, сообщает Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО
6 июля 2023, 12:31

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