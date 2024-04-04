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Апрель
Ростовский-на-Дону зоопарк вошел в число лучших зоопарков страны
Зоопарк Ростова стал одним из лучших в стране, об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
4 апреля, 16:05
Март
В Ростове после зимней спячки проснулись медведи
В Ростове бурый и гималайский медведи проснулись после зимней спячки, об этом сообщили сотрудники городского зоопарка.
30 марта, 13:39
Июль 2023
Безответственных владельцев животных хотят штрафовать в Ростовской области
В Ростовской области предлагают привлекать к ответственности местных жителей, которые не следят за питомцами, сообщает Заксобрание региона.
21 июля 2023, 09:42

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