Volkswagen

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Январь
Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?
16 января, 09:14
Декабрь 2023
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
28 декабря 2023, 05:56
Июль 2023
Четыре пассажира автобуса пострадали в массовой аварии под Таганрогом
В Ростовской области столкнулись автобус и несколько машин, пострадали четыре человека, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 08:28

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