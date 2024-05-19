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Воздушная тревога в Ростовской области

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Май 2024
Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
18 мая 2024, 21:50
Апрель 2024
В Таганроге завыли сирены воздушной тревоги 10 апреля
В Таганроге из-за атаки беспилотников включили системы оповещения, об этом сообщили местные жители и подписчики военкора Владимира Разина.
10 апреля 2024, 07:16
Июнь 2023
Жителей Таганрога подняли на уши звуки сирены на Русском поле в ночь 24 июня
В Таганроге жителей в ночь на 24 июня разбудила воздушная тревога, сообщения об этом появились в соцсетях.
23 июня 2023, 22:18

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