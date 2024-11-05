rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Время года

Выбрать дату
2024
Сильная метель накроет Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют первую метель. Морозный ветер с хлопьями снега ожидается в северных и восточных регионах, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
5 ноября, 05:25
Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать
29 января, 07:51
2023
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
В Ростове-на-Дону в скором времени начнутся осадки, которые будут выпадать в течение недели, сообщил климатолог Александр Иошпа.
5 июля 2023, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика