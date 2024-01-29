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Вильфанд пообещал очень опасную погоду на юге страны. Рассказываем, чем ждать

Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать

29 января 2024, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru
Вильфанд пообещал очень опасную погоду на юге страны. Рассказываем, чем ждать

Вильфанд предупредил об очень опасной погоде на юге России с 29 января

На юге России ожидается очень опасная погода в понедельник, 29 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал News.ру, что в этих регионах ожидаются сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости до 22 метров в секунду. Кроме того, на юге будет идти сильный дождь.

«Однако, начиная со среды или даже раньше, ситуация улучшится. Область высокого давления начнет распространяться, что приведет к снижению интенсивности осадков», — рассказал эксперт.

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Он добавил, что на Кубани из-за осадков может быть паводковая ситуация.

Ранее в региональном УМЧС предупредили, что в понедельник в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за снегопада. Кроме того, проезжая часть и тротуары могут покрыться льдом.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Штормовое предупреждение#Снегопад#Осадки#Гидрометцентр#Дождь#Время года#Давление#Вильфанд
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