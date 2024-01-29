Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Он рассказал News.ру, что в этих регионах ожидаются сильный ветер, порывы которого могут достигать скорости до 22 метров в секунду. Кроме того, на юге будет идти сильный дождь.
«Однако, начиная со среды или даже раньше, ситуация улучшится. Область высокого давления начнет распространяться, что приведет к снижению интенсивности осадков», — рассказал эксперт.
Он добавил, что на Кубани из-за осадков может быть паводковая ситуация.
Ранее в региональном УМЧС предупредили, что в понедельник в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за снегопада. Кроме того, проезжая часть и тротуары могут покрыться льдом.