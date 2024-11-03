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Вильфанд

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Ноябрь
Синоптик Вильфанд предупредил об опасной погоде в Ростовской области
3 ноября, 17:41
Октябрь
Рекордные снегопады и лютые морозы: гидрометцентр сообщил, какая зима будет в Ростове
Зима будет характеризоваться нестабильностью погодных условий, сообщил СМИ научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
16 октября, 07:13
На Дону магазины массово завысили цены на хлеб, пока синоптики ждут «взрыв тепла»
12 октября, 15:13
Синоптик Вильфанд предупредил о «взрыве тепла» в Ростовской области до +25
12 октября, 09:08
Июль
В Гидрометцентре предупредили о «египетской» жаре в +42 градуса в Ростовской области
16 июля, 17:31
Март
Синоптик Вильфанд пообещал жаркий апрель жителям Ростовской области
31 марта, 14:49
Февраль
Вильфанд предупредил об аномальных морозах в России. Что ждет Ростовскую область
14 февраля, 04:57
Январь
Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. Рассказываем, чего ждать
29 января, 07:51
Вильфанд сообщил о росте числа опасных явлений в 2023 году на юге РФ
18 января, 06:29

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