Вильфанд предупредил об аномальных морозах в России. Что ждет Ростовскую область

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
К концу недели на большей части территории России прогнозируются температуры ниже средних для данного времени года. Например, в центре европейской части прогнозируют понижение на 12-14ºC, а на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане термометры покажут значения на 4-6ºC ниже обычных.
Издание MediaFormatNews со ссылкой на слова эксперта пишет, что несмотря на то, что до начала марта еще три недели, говорить о приближающейся весне еще нельзя. В конце этой недели на 80% территории страны ожидаются аномально низкие температуры.
Он также добавил, что до середины недели на юге и на Черноморском побережье будет довольно тепло, однако к пятнице температура начнет приближаться к обычным значениям для этого времени года.
Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга».