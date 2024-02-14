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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Ростовской области в середине февраля

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в России. Что ждет Ростовскую область

14 февраля 2024, 04:57
Фото: 1MI

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в Ростовской области в середине февраля

В различных регионах России на этой неделе ожидается аномально холодная погода, а в Ростовской области должно быть тепло, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К концу недели на большей части территории России прогнозируются температуры ниже средних для данного времени года. Например, в центре европейской части прогнозируют понижение на 12-14ºC, а на Дальнем Востоке, в Якутии и Магадане термометры покажут значения на 4-6ºC ниже обычных.

Издание MediaFormatNews со ссылкой на слова эксперта пишет, что несмотря на то, что до начала марта еще три недели, говорить о приближающейся весне еще нельзя. В конце этой недели на 80% территории страны ожидаются аномально низкие температуры.

Школы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
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Он также добавил, что до середины недели на юге и на Черноморском побережье будет довольно тепло, однако к пятнице температура начнет приближаться к обычным значениям для этого времени года.

Ранее почти 100 школ и 142 детсада закрыли в Ростовской области из-за циклона «Ольга».

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Гидрометцентр#Происшествия#Вильфанд#Аномальные морозы
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