Выдворение

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Февраль
После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат
В Ростовской области рейды по миграционному контролю закончились массовым вручением повесток в военкоматы, об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.
28 февраля, 11:00
Сентябрь 2023
ФСБ накрыла овощной склад с нелегальными мигрантами в Ростовской области
В Аксае на территории фруктово-овощного терминала обнаружили нелегальных мигрантов, сообщили в региональном УФСБ.
15 сентября 2023, 10:22
Июль 2023
Проживавших в Ростовской области иностранцев выдворили из России
Из России выдворили 64 нелегальных мигрантов, которые проживали в Ростовской области, сообщили в региональном УМВД.
26 июля 2023, 07:12

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