Закрытые помещения

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Губернатор Ростовской области разрешил массовые мероприятия только в помещениях
23 августа, 19:20
Жители Таганрога и Батайска пожаловались на замки на дверях бомбоубежищ
Одна из жительниц Таганрога обеспокоена тем, что из-за закрытых бомбоубежищ в случае опасности горожанам негде будет спрятаться, сообщает DonDay.
15 мая, 19:19
2023
Власти в Донецке заявили о 40 атаках на город со стороны Украины
В Донецке Ростовской области было около 40 прилетов со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале глава администрации города Роман Кураев.
10 июля 2023, 13:14

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