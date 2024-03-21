МЧС будет ловить ростовчан, запускающих фейерверки на Новый год

В Ростове-на-Дону во время новогодней ночи спасатели будут предотвращать запуски фейерверков, сообщил глава регионального УМЧС Сергей Филиппов на пресс-конференции.