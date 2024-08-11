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Заработок в Ростове

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2024
Стало известно, кто из рабочих в Ростове получает больше всех
Самую высокую среднюю заработную плату получают в России, в том числе и в Ростове, электромонтажники, согласно данным «Работа.ру».
11 августа 2024, 14:45
2023
Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году
Размер средней заработной платы вырос в Ростовской области почти на 15,6%, сообщает Ростовстат.
6 августа 2023, 06:44
В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции
В Ростове-на-Дону в рамках расследования дела ОПГ полиции стало известно, сколько в месяц приносила работа одного незаконного ларька, пишут СМИ.
16 мая 2023, 10:28

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