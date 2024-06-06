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Зарядки

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Июнь
В Ростове вспыхнула квартира из-за оставленной в розетке машинки для стрижки
6 июня в Ростове-на-Дону в многоквартирном доме начался пожар. Всему виной маленький триммер, оставленный на зарядке, сообщает МЧС Ростовской области.
6 июня, 14:15
Май
В Ростове-на-Дону запретят остановку машин возле зарядок для электромобилей
С 8 июня будет запрещена остановка и парковка автомобилей рядом с зарядными станциями электрокаров. Ограничения будут действовать по девяти адресам, сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
17 мая, 12:43
Август 2023
На двух остановках в Ростове-на-Дону сделают зарядки для электробусов до 1 ноября
В Ростове-на-Дону до конца октября на двух остановках в городе появятся зарядки для электробусов, сообщают СМИ.
3 августа 2023, 11:31

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