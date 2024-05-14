Заторы на М-4

Пятикилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 17 июля

Пробка в пять километров собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту, сообщает сервис «Яндекс. Карты».