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Заторы на М-4

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Май 2024
Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры
14 мая 2024, 16:21
Июль 2023
Пятикилометровая пробка образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 17 июля
Пробка в пять километров собралась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после ЧП на Крымском мосту, сообщает сервис «Яндекс. Карты».
17 июля 2023, 08:51
Июнь 2023
Губернатор Голубев попросил водителей не выезжать на М-4 «Дон» 24 июня
24 июня 2023, 05:55

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