Виртуальный митинг разогнали в Ростове

По данным издания, которое ссылается на представителей сервиса «Яндекс.Навигатор», комментарии участников виртуального митинга, которые выступили против принятых мер в регионе из-за пандемии коронавируса, удаляются.
Модерации подлежат все сообщения, содержащие нецензурные выражения и не относящиеся к ситуации на дорогах. Сервис делает это постоянно. При этом если сообщений появляется очень много, время их показа может быть сокращено, чтобы не препятствовать навигации.
Напомним, что в понедельник, 20 апреля, жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг на площади Советов при помощи виртуального сервиса «Яндекса». Участники выразили недовольство принятыми мерами для предотвращения распространения коронавируса. В правительстве Ростовской области отметили, что знают о недовольстве граждан, оно было связано с проблемами с выдачей пропусков нового образца.