Будоражащие Ростовские новости вторника о длинных ковикулах и жадных перевозчиках

Длинные каникулы
Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что в организациях среднего образования каникулы продлят до 10 ноября.
Подобное решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе, являющимся областным лидером по заболеваемости в течение многих недель. Кроме того Роспотребнадзор посчитал продление школьных каникул качественной мерой по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса.
«Это является вынужденной мерой. Она должна помочь остановить рост заболеваемости коронавирусом» — объяснили ситуацию Роспотребнадзор в своем обращении.
Отдельно в ведомстве обратились к родителям школьников, попросив их наблюдать за передвижениями детей во время каникул и убедиться, что учащиеся не будут посещать места, где наблюдается большое скопление народа.
Гражданская сознательность
Власти Ростовской области рассказали местным жителям, каким образом будут осуществлять контроль за гражданами, которые покидают область на трое суток, сообщение об этом опубликовал пресс-центр по информированию о текущей эпидемиологической ситуации.
Так власти считают, что контроль за ситуацией в первую очередь должны осуществлять сами жители Ростовской области. Однако власти не надеются только на гражданскую сознательность, поэтому наблюдать за ситуацией будут сотрудники муниципальных штабов, которые будут иметь в распоряжении информацию о времени прибытия и отбытия жителей Ростовской области.
Более того, контроль за ситуацией будут осуществлять сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые примут участие в специальных рейдах, направленных на выявление нарушителей.
«Свобода передвижения не ограничена, но у граждан возникает дополнительная обязанность, связанная с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией», — дали комментарий в пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.
Денежный вопрос
Глава департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов считает обоснованной просьбу перевозчиков, настаивающих на повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Этот вопрос обсудили на открытом заседании в пресс-центре «Ростов Официальный», которое транслировалось на YouTube.
Христофор Ермашов объяснил представителю городских АТП, что в полной мере понимает их текущую экономическую ситуацию, а также осведомлен о дефиците кадров в их организациях, поэтому согласен с тем, что подъем цен на проезд является экономически обоснованным.
Однако сами ростовчане недовольны качеством услуг АТП, в числе их жалоб как общее недовольство соблюдением расписания, так и состоянием автопарков, а также водителями, которые ведут себя неприемлемо. И если перевозчики ожидают повышения тарифов, то власти Ростова-на-Дону предлагают им найти баланс между их интересами и интересами их пассажиров, которые все чаще жалуются на качество предоставляемых услуг.
Несмотря на этот призыв, ни одно из предложений по поиску компромисса не было озвучено, а сам вопрос тарифов на проезд остался открытым.