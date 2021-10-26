Будоражащие Ростовские новости вторника о длинных ковикулах и жадных перевозчиках

Однако сами ростовчане недовольны качеством услуг АТП, в числе их жалоб как общее недовольство соблюдением расписания, так и состоянием автопарков, а также водителями, которые ведут себя неприемлемо. И если перевозчики ожидают повышения тарифов, то власти Ростова-на-Дону предлагают им найти баланс между их интересами и интересами их пассажиров, которые все чаще жалуются на качество предоставляемых услуг.