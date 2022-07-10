В аварии с «перевертышем» пострадала 11-летняя девочка в Ростовской области 10 июля

10 июля в районе 13.00 мск на 9 километре дороги «Морозовск-Цимлянск» произошло ДТП с участием иномарки Volkswagen Polo. Водитель не справился с управлением, машину занесло, она опрокинулась и оказалась в кювете. За рулем находился 35-летний мужчина. Травмы получили две пассажирки — 27-летняя женщина и 11-летняя девочка. Ремень безопасности, которым был пристегнут ребенок, позволил сохранить девочке жизнь.