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В аварии с «перевертышем» пострадала 11-летняя девочка в Ростовской области 10 июля

10 июля 15:57
Фото: ГИБДД по РО
На трассе «Морозовск-Цимлянск» в Ростовской области произошла дорожная авария, травмы получил 11-летний ребенок. Об этом сообщает ГИБДД России по региону.

10 июля в районе 13.00 мск на 9 километре дороги «Морозовск-Цимлянск» произошло ДТП с участием иномарки Volkswagen Polo. Водитель не справился с управлением, машину занесло, она опрокинулась и оказалась в кювете. За рулем находился 35-летний мужчина. Травмы получили две пассажирки — 27-летняя женщина и 11-летняя девочка. Ремень безопасности, которым был пристегнут ребенок, позволил сохранить девочке жизнь.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее в Ростовской области под Шахтами произошло ДТП с участием маршрутки. Пострадали три человека, включая самого водителя маршрутного такси.

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#Новости#Алина Заярная#Происшествия
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