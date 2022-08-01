Метеоролог Елена Назарова спрогнозировала засуху в Ростовской области в августе

Жарким и засушливым обещает быть август в этом году. Особенно сильное пекло выпадет на начало месяца. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов. В Белокалитвинском и Сальском районах из-за палящего солнца возможна засуха.
В середине августа температура начнет спадать. Воздух днем будет прогреваться до +27 — +32 градусов, ночью же температура спадет до +14.
Аномальные перепады дневных и ночных температур ожидаются и в конце августа. Если в первой половине дня температура воздуха составит +33 градуса, то уже ближе к ночи она упадет до +10.
Осадки прогнозируются ниже нормы. Дожди и ливни стоит ожидать только в первой декаде месяца.
Напомним, эколог предупредил об аномальной засухе в Ростовской области. Он заявил, что климат в регионе меняется в сторону увеличения среднестатистических температур воздуха. Однако это не повод для беспокойства, катастрофических изменений произойти не должно.