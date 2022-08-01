В Ростове автобусы не дождались болельщиков, а в регионе бензин оказался роскошью

«Ростовский городской транспорт» сообщил, что после завершения матча между «Ростовом» и «Химками» болельщики не смогли комфортно уехать со стадиона. Хотя транспортное сообщение должны были обеспечивать городские автобусы, к моменту завершения игры часть маршрутов уже уехали, и болельщики были вынуждены ютиться в переполненных автобусах или же вызывать такси.