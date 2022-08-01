В Ростове автобусы не дождались болельщиков, а в регионе бензин оказался роскошью

В воскресенье, 31 июля, развоз болельщиков по различным районам Ростова сорвали не вовремя уехавшие автобусы.
«Ростовский городской транспорт» сообщил, что после завершения матча между «Ростовом» и «Химками» болельщики не смогли комфортно уехать со стадиона. Хотя транспортное сообщение должны были обеспечивать городские автобусы, к моменту завершения игры часть маршрутов уже уехали, и болельщики были вынуждены ютиться в переполненных автобусах или же вызывать такси.
Сообщается, что среди нарушителей продленного расписания пассажироперевозок оказались троллейбус № 2 и автобус№ 42.
РИА «Новости» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что Ростовская область 56-ую строчку рейтинга по доступности бензина среди 85 субъектов Российской Федерации.
Сообщается, что за среднюю заработную плату ростовчанин сможет купить 736 литров бензина с октановым числом 92. В это же время жители Краснодара могут позволить себе 779 литров, что обеспечило им 48-е место рейтинга.
Лидером по доступности бензина стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить около 2,4 тысячи литров бензина. А вот отстающими стали автомобилисты Ингушетии, которые смогут купить не больше 570 литров в месяц.
Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сделала прогноз об аномальной августовской жаре, которая ожидает жителей Ростовской области в ближайшие недели.
Синоптик предупредила, что август будет засушливым и очень жарким. Самый жесткий температурный режим с жарой до +36 градусов придется на начало месяца, а в некоторых районах на юге даже возможна засуха.
Уже после 15 августа температура немного спадет и составит от +27 до +32 градусов тепла, а вот ночи порадуют прохладой до +14 градусов.
А вот в последнюю декаду месяца жителей региона ожидают жесткие температурные качели, поскольку колебание температур в течение суток составит от +10 до +33 градусов.
На дожди остается рассчитывать только с 1 по 10 августа.