rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове автобусы не дождались болельщиков, а в регионе бензин оказался роскошью

1 августа 16:00
Фото: Tommy SF Yung/CC BY SA3.0/flickr.com
В Ростовской области прогнозируют невероятную жару, бензин оказался роскошью для населения, а в Ростове автобусы не дождались болельщиков после футбольного матча.

Кто не успел, тот опоздал

В воскресенье, 31 июля, развоз болельщиков по различным районам Ростова сорвали не вовремя уехавшие автобусы.

«Ростовский городской транспорт» сообщил, что после завершения матча между «Ростовом» и «Химками» болельщики не смогли комфортно уехать со стадиона. Хотя транспортное сообщение должны были обеспечивать городские автобусы, к моменту завершения игры часть маршрутов уже уехали, и болельщики были вынуждены ютиться в переполненных автобусах или же вызывать такси.

Сообщается, что среди нарушителей продленного расписания пассажироперевозок оказались троллейбус № 2 и автобус№ 42.

Фото: ФК «Ростов»

Не каждому по карману

РИА «Новости» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что Ростовская область 56-ую строчку рейтинга по доступности бензина среди 85 субъектов Российской Федерации.

Сообщается, что за среднюю заработную плату ростовчанин сможет купить 736 литров бензина с октановым числом 92. В это же время жители Краснодара могут позволить себе 779 литров, что обеспечило им 48-е место рейтинга.

Лидером по доступности бензина стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут купить около 2,4 тысячи литров бензина. А вот отстающими стали автомобилисты Ингушетии, которые смогут купить не больше 570 литров в месяц.

Время кондиционеров и солнечных ударов

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова сделала прогноз об аномальной августовской жаре, которая ожидает жителей Ростовской области в ближайшие недели.

Фото: 1MI

Синоптик предупредила, что август будет засушливым и очень жарким. Самый жесткий температурный режим с жарой до +36 градусов придется на начало месяца, а в некоторых районах на юге даже возможна засуха.

Уже после 15 августа температура немного спадет и составит от +27 до +32 градусов тепла, а вот ночи порадуют прохладой до +14 градусов.

А вот в последнюю декаду месяца жителей региона ожидают жесткие температурные качели, поскольку колебание температур в течение суток составит от +10 до +33 градусов.

На дожди остается рассчитывать только с 1 по 10 августа.

Материалы по теме
В Ростове не нашлось желающих ремонтировать бомбоубежище на МадоянаВ Ростове внесут изменения в проект зоны охраны ОКН к ноябрю 2023 года
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00