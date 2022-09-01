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В Ростове создают спасательную службу на случай войн, пока город захватывают парковки

1 сентября 16:18
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростове собираются основать автодорожную спасательную службу, платные парковки оказались важнее выделенных полос, а в Новочеркасске 1 сентября загорелся НПИ имени Платова.

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В пресс-службе УМЧС по Ростовской области объявили, что 1 сентября на территории новочеркасского Южно-Российского государственного политехнического университета вспыхнул пожар, который стал причиной эвакуации 98 человек.

Огонь охватил площадь 15 квадратных метров около 12.50 мск, а на его ликвидацию потребовалось больше часа, несмотря на то, что в работах по пожаротушению задействовали 36 пожарных с 10 единицами спецтехники.

Причину возникновения пожара пока не объявили.

Парковок много не бывает

В Ростове не удалось реализовать инициативу по созданию выделенных полос для общественного транспорта из-за того, что в центре города размещены места для платной парковки.

Фото: Яндекс.Карты

Замдиректора Департамента транспорта Ростова Нарек Тамразян объяснил, что на улицах Красноармейской и Большой Садовой не удалось организовать выделенные полосы, так как на первой размещены платные парковочные места, а вторая является слишком узкой для выделения еще одной полосы. Сотрудник городской администрации настаивает, что изъятие парковочных мест не скажется на повышении скорости движения автобусов, а потому такая мера будет бессмысленна.

Между тем местные власти все еще надеются выделить хотя бы одну полосу к концу календарного года.

Предусмотрительность и безопасность

На портале администрации Ростова появился документ, согласно которому власти города планируют создать автодорожную спасательную службу.

В функции спасателей войдут устранение дорожных происшествий в мирное время, а также починка мостов и дорожного полотна в случае проведения военных действий. В состав службы запланировано включить спасателей, военных и сотрудников гражданской обороны, наиболее вероятным кандидатом на роль руководителя службы является директор городского департамента автодорог Денис Водопьянов.

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