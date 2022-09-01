В Ростове создают спасательную службу на случай войн, пока город захватывают парковки

Замдиректора Департамента транспорта Ростова Нарек Тамразян объяснил, что на улицах Красноармейской и Большой Садовой не удалось организовать выделенные полосы, так как на первой размещены платные парковочные места, а вторая является слишком узкой для выделения еще одной полосы. Сотрудник городской администрации настаивает, что изъятие парковочных мест не скажется на повышении скорости движения автобусов, а потому такая мера будет бессмысленна.