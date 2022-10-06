В Ростовской области более 1,6 тысячи отелей готовы принять новых клиентов

Несмотря на текущую геополитическую обстановку и эпидемию коронавируса, продлившуюся больше двух лет, гостиничное дело остается одной из наиболее доходных сфер бизнеса. В настоящий момент объемы рынка гостиничных услуг эксперты оценивают в 134 миллиарда рублей.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал, что даже в первый год пандемии аналитики насчитали около 122 миллиона ночевок.
«В 2021 году мы, конечно, выросли на 26% к предыдущему году. Сейчас мы, по середине этого года, вышли на 207 миллионов», — рассказал о темпах восстановления индустрии президент ТПП РФ.
В настоящий момент на территории Российской Федерации действуют около 29 тысяч гостиниц, отелей и их аналогов, которые разделяют на шесть категорий. Категории заведений временного размещений определяет «звёздный» статус, где от количества звезд зависит уровень, спектр и качество услуг. Каждый статус необходимо подтверждать. Тем временем эксперты сообщают, что сейчас большую часть рынка занимают гостиницы «без звёзд», обладателями одной звезды стали всего 500 российских отелей, еще пять тысяч гостиниц имеют три звезды, а пятизвездочных отелей всего 330 во всей стране.
Тем временем только в Ростове-на-Дону, согласно данным сервиса Booking, насчитывается более тысячи гостиниц, из них только восемь имеют пять звезд, а на территории Ростовской области существует более 1,6 тысячи отелей, не считая хостелов и других организаций, предоставляющих клиентам услуги временного размещения.
При этом самую высокую доходность демонстрирует ООО «ГРАНД ОТЕЛЬ ДОН», он же Radisson Blu Hotel, бенефициаром которого является сын известного ростовского миллиардера Георгис Саввиди. В компании работает 63 сотрудника, выручка от продажи услуг за 2021 год составила более 238,2 миллиона рублей с чистой прибылью в размере 24,7 миллиона рублей. При этом на протяжении предыдущих четырех лет чистая прибыль компании уходила в убыток на сумму от 16,1 до 67,1 миллиона рублей. Сейчас компания стабильна, а самый низкий тариф на бронирование номеров на следующие 60 дней составляет 6885 рублей за ночь, согласно данным сайта отеля.
Следом за ним по уровню доходов последовал Marins Park Hotel, который, согласно сервису «СПАРК-interfax», имеет сразу два юридических лица — это ООО «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ РОСТОВ» и ЗАО «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ». При этом ООО существует на рынке всего год, успев выручить от продажи в 2021 году более 170 миллионов рублей. Чистая прибыль ООО «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ РОСТОВ» составила около трех миллионов рублей. Тем временем выручка ЗАО «МАРИНС ПАРК ОТЕЛЬ» за 2021 год составила 78,2 миллиона рублей с чистой прибылью в размере 54,2 миллиона рублей. Эти показатели сохраняются последние три года со снижением или ростом показателей выручки и прибыли в пределах пяти миллионов рублей.
Также в тройку лидеров по уровню доходов вошло ООО «БУТИКОТЕЛЬ», которому принадлежит Бутик-отель «39» на улице Шаумяна. В отеле стоимость номеров составляет от 7,8 до 42,2 тысячи за ночь, а по итогам 2021 года выручка компании составила более 150,7 миллиона рублей. Чистая прибыль при этом достигла показателя в 7,8 миллиона рублей впервые с начала пандемии, за время которой отель нес серьезные убытки, и «ушли в минус» активы компании.
При этом, если судить по данным сервиса, с начала пандемии коронавируса 17 отелей и гостиниц были ликвидированы, а еще два юридических лица проходят процедуру ликвидации. При этом обе компании относятся к ТЦ «Дон-Плаза» — это ООО «РОСТОВ-ОТЕЛЬ» и ОАО «ИНТУРИСТ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ», которое признали банкротом в феврале 2021 года.
Несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса, последующим локдауном и текущей обстановкой на юге России, гостиничный сектор постепенно восстанавливается, благодаря чему отели получают возможность достичь и даже превзойти показатели чистой прибыли, которую получали в 2019 году.
Между тем глава ТПП РФ Сергей Катырин отмечает, что в России и в Ростовской области в частности небольшая доля иностранных владельцев гостиниц.
«Кто-то стал формировать и сформировал свои управленческие компании, которые сейчас руководят этими проектами. Вторая часть проблемы — это те, кто работал по франшизе. Изменение названия. Не всегда те, кто пользовался гостиницей сразу ассоциируют её с предыдущей — что это то же самое», — рассказал Сергей Катырин о влиянии антироссийских санкций на бизнес, добавив, что сейчас отели стараются сохранить бывшие названия, чтобы сохранить узнаваемость своего бренда. Однако наибольшей проблемой в ТПП считают отказ от системы бронирования по франшизе, который оказал серьезное влияние на гостиничный бизнес в 2022 году.
Между тем для владельцев гостиниц и инвесторов по-прежнему остается серьезным риском недостаток заполняемости номеров, так гендиректор сети отелей Azimut Hotels Максим Бродовский утверждает, что отели начинают работать в ноль, когда заполняемость номеров опускается ниже 30%.
«Начиная с этого момента при нормальной средней цене ты работаешь хотя бы в ноль», — объяснил эксперт.
Сейчас отельеры и эксперты называют основными проблемами сферы высокое налогообложение, недоступность кредитных средств, а также длительный период окупаемости и зависимость бизнеса от деятельности надзорных органов. Хорошей мерой поддержки в этом году для сферы стало отмена НДС, которым облагали плату за проживание в отелях.
«Мы в постоянном режиме работаем над нормативно-правовой базой, которая эту сферу деятельности регулирует. Освобождение от НДС — это тоже одна из инициатив торгово-промышленной палаты, хотя как и у любого бизнеса, проблем гораздо больше», — сообщил Сергей Катырин.
Еще одной мерой поддержки гостиничному бизнесу станет программа льготного кредитования, запущенная в 2021 году. Участниками программы могут стать отели, чей уровень не ниже трех звезд, а номерной фонд включает больше 120 номеров. Предприниматели могут взять в кредит до 70 миллиардов рублей, которые необходимо потратить на строительство и реконструкцию отелей. Эксперты Ростуризма предполагают, что до 2024 года в рамках программы отели получат в кредит около 200 миллиардов рублей, что позволит увеличить номерной фонд на 20 тысяч номеров.