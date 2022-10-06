В Ростовской области более 1,6 тысячи отелей готовы принять новых клиентов

«Кто-то стал формировать и сформировал свои управленческие компании, которые сейчас руководят этими проектами. Вторая часть проблемы — это те, кто работал по франшизе. Изменение названия. Не всегда те, кто пользовался гостиницей сразу ассоциируют её с предыдущей — что это то же самое», — рассказал Сергей Катырин о влиянии антироссийских санкций на бизнес, добавив, что сейчас отели стараются сохранить бывшие названия, чтобы сохранить узнаваемость своего бренда. Однако наибольшей проблемой в ТПП считают отказ от системы бронирования по франшизе, который оказал серьезное влияние на гостиничный бизнес в 2022 году.