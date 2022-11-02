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Ростовчанам рассказали, что делать если повестка в военкомат пришла с опозданием

2 ноября 11:49
Фото: 1MI
Резервистам Ростовской области все же придется посетить военкомат после запоздалого получения повестки, рассказал военком региона Игорь Егоров.

Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал «Комсомольской правде», что делать жителям региона, получившим повестку после окончания частичной мобилизации. Выяснилось, что в этом случае все равно необходимо обратиться в военкомат для уточнения своего дальнейшего предназначения. Однако призыву получивший с запозданием повестку гражданин все равно не подлежит.

Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал об итогах частичной мобилизации
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Егоров уточнил, что повестки могут приходить с опозданием из-за разных «объективных» обстоятельств. Например, если ее вовремя не вручил работодатель.

Также военком назвал причины задержек выплат мобилизованным в Ростовской области. Среди них — просроченный паспорт получателя выплат, его банкротство или отсутствие регистрации на территории региона.

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