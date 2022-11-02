Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал «Комсомольской правде», что делать жителям региона, получившим повестку после окончания частичной мобилизации. Выяснилось, что в этом случае все равно необходимо обратиться в военкомат для уточнения своего дальнейшего предназначения. Однако призыву получивший с запозданием повестку гражданин все равно не подлежит.