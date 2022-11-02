Также 34% респондентов поделились, что для покрытия основных нужд им нужна прибавка к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. 28% опрошенных уверены, что лишние 15-20 тысяч рублей прибавке к зарплате помогут им выбраться из тяжелого финансового положения. 38% жителей Ростовской области хватит от 5 до 15 тысяч рублей на покрытие своих основных расходов.