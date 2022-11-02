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Зарплаты даже на основные нужды не хватает половине жителей Ростовской области

2 ноября 14:27
Фото: OER Conestoga College/CC B SA 4.0/wikimedia.org

В Ростовской области 50% жителей не хватает зарплаты на основные нужды в 2022 году

Жители Ростовской области не могут покрыть заработной платой основные бытовые нужды, следует из опроса проведенного аналитика hh.ru.

Аналитики провели опрос среди трудоспособного населения Ростовской области, чтобы выяснить, довольно ли оно своей заработной платой. Выяснилось, что 51% респондентов зарплаты не хватает на покрытие основных бытовых нужд. 27% работников региона заявили, что текущего заработка им едва хватает. Только 22% опрошенных жителей Ростовской области оказались довольны своей оплатой труда.

Также 34% респондентов поделились, что для покрытия основных нужд им нужна прибавка к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. 28% опрошенных уверены, что лишние 15-20 тысяч рублей прибавке к зарплате помогут им выбраться из тяжелого финансового положения. 38% жителей Ростовской области хватит от 5 до 15 тысяч рублей на покрытие своих основных расходов.

За год средняя зарплата в Ростовской области выросла до 42,6 тысячи рублей
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Если говорить об общероссийской статистике, то о нехватке денег на жизнь заявили 39% опрошенных. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Также за год на 14% сократилось число тех россиян, кто доволен своим заработком.

Чаще всего на низкие зарплаты жалуются респонденты, работающие госслужащими, медиками, фармацевтами и учителями.

Ранее RostovGazeta рассказала, что можно купить на среднюю зарплату жителя Ростовской области.

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#Общество#Экономика#Новости#Ростовская область#Зарплата#Алина Заярная
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