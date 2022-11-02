Аналитики провели опрос среди трудоспособного населения Ростовской области, чтобы выяснить, довольно ли оно своей заработной платой. Выяснилось, что 51% респондентов зарплаты не хватает на покрытие основных бытовых нужд. 27% работников региона заявили, что текущего заработка им едва хватает. Только 22% опрошенных жителей Ростовской области оказались довольны своей оплатой труда.
Также 34% респондентов поделились, что для покрытия основных нужд им нужна прибавка к зарплате в размере более 20 тысяч рублей. 28% опрошенных уверены, что лишние 15-20 тысяч рублей прибавке к зарплате помогут им выбраться из тяжелого финансового положения. 38% жителей Ростовской области хватит от 5 до 15 тысяч рублей на покрытие своих основных расходов.
Если говорить об общероссийской статистике, то о нехватке денег на жизнь заявили 39% опрошенных. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Также за год на 14% сократилось число тех россиян, кто доволен своим заработком.
Чаще всего на низкие зарплаты жалуются респонденты, работающие госслужащими, медиками, фармацевтами и учителями.
Ранее RostovGazeta рассказала, что можно купить на среднюю зарплату жителя Ростовской области.