Участниками стали разведчики 150-й мотострелковой дивизии, которым удалось обезвредить условного врага. Для этого им пришлось организовать засаду.
Военнослужащие закрепили навыки по маскировке позиции и захвату машин. Это было необходимо для изъятия важных документов.
Кроме того, выполнили бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых. Бойцы показали навыки обращения с оружием.
Отмечается, что в рамках учений использовали холостые боеприпасы.
Ранее в Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованных.