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На полигоне Кадамовский под Ростовом прошли учения для военных разведчиков

4 ноября 10:16
В Ростовской области на полигоне Кадамовский организовали тренировки для военнослужащих, сообщили в ЮВО.

Участниками стали разведчики 150-й мотострелковой дивизии, которым удалось обезвредить условного врага. Для этого им пришлось организовать засаду. 

Военнослужащие закрепили навыки по маскировке позиции и захвату машин. Это было необходимо для изъятия важных документов. 

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Кроме того, выполнили бесшумный подход к наблюдательному пункту и снятие часовых. Бойцы показали навыки обращения с оружием. 

Отмечается, что в рамках учений использовали холостые боеприпасы. 

Ранее в Ростовской области рассказали, как снаряжают мобилизованных.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Мобилизация#Спецоперация
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