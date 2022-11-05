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Власти Ростова пригрозили разорвать контракты с АТП по 8 автобусным маршрутам

5 ноября 14:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове администрация может лишить контрактов перевозчика ООО «ИПОПАТ-Юг», обслуживающего восемь городских маршрутов, информация об этом появилась на портале мэрии.

В пресс-службе рассказали, что департамент транспорта и сотрудники ГИБДД провели совместную инспекцию, чтобы выяснить, как «Ипопат-Юг» выпускает подвижной состав на маршруты. 

Всего АТП обслуживает восемь маршрутов — № 2, 26, 38, 56, 82, 93, 94 и 96. Основной целью проверки было выяснить, насколько тщательно перевозчик выполняет условия заключенных контрактов на пассажироперевозки в холодное время года.  

В итоге проверяющие выявили 20 нарушений, среди которых проблемы с работой систем отопления салонов, порванная обивка сидений. Кроме того, сообщается, что два автобуса с маршрутов № 96 и 26 не допустили до работы из-за значительных нарушений.  

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Сейчас АТП поручили устранить нарушения в течение 10 дней, после этого состоится повторная проверка — ее результаты определят, станет ли город разрывать контракт,  или исполнитель сможет и дальше обслуживать маршруты.

Ранее ростовчане рассказали, на каких маршрутах автобусы рассыпаются на ходу. 

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