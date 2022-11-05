В пресс-службе рассказали, что департамент транспорта и сотрудники ГИБДД провели совместную инспекцию, чтобы выяснить, как «Ипопат-Юг» выпускает подвижной состав на маршруты.
Всего АТП обслуживает восемь маршрутов — № 2, 26, 38, 56, 82, 93, 94 и 96. Основной целью проверки было выяснить, насколько тщательно перевозчик выполняет условия заключенных контрактов на пассажироперевозки в холодное время года.
В итоге проверяющие выявили 20 нарушений, среди которых проблемы с работой систем отопления салонов, порванная обивка сидений. Кроме того, сообщается, что два автобуса с маршрутов № 96 и 26 не допустили до работы из-за значительных нарушений.
Сейчас АТП поручили устранить нарушения в течение 10 дней, после этого состоится повторная проверка — ее результаты определят, станет ли город разрывать контракт, или исполнитель сможет и дальше обслуживать маршруты.
Ранее ростовчане рассказали, на каких маршрутах автобусы рассыпаются на ходу.