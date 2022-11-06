В сезоны дождей жители Ростова все чаще жалуются на огромные лужи, мешающие передвижению по городу. В большинстве случаев лужи образуются в местах с выбоинами на дорогах и там, где неправильно установлены ливневые канализации. Ростовчанин Сергей Мочалов пожаловался «Левенцовке.ру» на лужу на пересечении Шаумяна и Буденновского, возраст которой насчитывает более 50 лет. По словам горожанина, он помнит лужу еще с детства.
«Эта лужа пережила кучу первых секретарей, мэров, градоначальников и сити-менеджеров Ростова. Она пережила Советский Союз. Есть мнение, что она переживет нас всех. Это уже не лужа, а настоящий мемориал», — жалуется разгневанный ростовчанин.
Читатели RostovGazeta подтверждают, что лужа действительно образовывается на Шаумяна недалеко от консерватории из года в год. «Каждую осень, уже несколько лет подряд, эта лужа перекрывает путь по Шаумяна. Чтобы ее обойти нужно пройти несколько метров вдоль улицы. Часто вижу, как бедные мамочки с колясками вынуждены искать обходные пути, чтобы перебраться с одной части улицы на другую. Есть ощущение, что лужа какой-то городской талисман, без которого Ростов не может жить».
Днем ранее ростовчанка пожаловалась на огромные лужи на Сельмаше.