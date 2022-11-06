Читатели RostovGazeta подтверждают, что лужа действительно образовывается на Шаумяна недалеко от консерватории из года в год. «Каждую осень, уже несколько лет подряд, эта лужа перекрывает путь по Шаумяна. Чтобы ее обойти нужно пройти несколько метров вдоль улицы. Часто вижу, как бедные мамочки с колясками вынуждены искать обходные пути, чтобы перебраться с одной части улицы на другую. Есть ощущение, что лужа какой-то городской талисман, без которого Ростов не может жить».