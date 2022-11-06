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Старейшей луже в Ростове исполнилось 50 лет

6 ноября 10:28
Фото: pxhere.com

Самой старой луже в Ростове-на-Дону на Буденновском исполнилось 50 лет в 2022 году

Сезон дождей напомнил жителям Ростова о лужах, некоторые из которых десятилетиями мешают жизни горожан, сообщают СМИ.

В сезоны дождей жители Ростова все чаще жалуются на огромные лужи, мешающие передвижению по городу. В большинстве случаев лужи образуются в местах с выбоинами на дорогах и там, где неправильно установлены ливневые канализации. Ростовчанин Сергей Мочалов пожаловался «Левенцовке.ру» на лужу на пересечении Шаумяна и Буденновского, возраст которой насчитывает более 50 лет. По словам горожанина, он помнит лужу еще с детства.

«Эта лужа пережила кучу первых секретарей, мэров, градоначальников и сити-менеджеров Ростова. Она пережила Советский Союз. Есть мнение, что она переживет нас всех. Это уже не лужа, а настоящий мемориал», — жалуется разгневанный ростовчанин.

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Читатели RostovGazeta подтверждают, что лужа действительно образовывается на Шаумяна недалеко от консерватории из года в год. «Каждую осень, уже несколько лет подряд, эта лужа перекрывает путь по Шаумяна. Чтобы ее обойти нужно пройти несколько метров вдоль улицы. Часто вижу, как бедные мамочки с колясками вынуждены искать обходные пути, чтобы перебраться с одной части улицы на другую. Есть ощущение, что лужа какой-то городской талисман, без которого Ростов не может жить».

Днем ранее ростовчанка пожаловалась на огромные лужи на Сельмаше.

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