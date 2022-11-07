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Болельщики заявили, что у ФК «Ростов» кончились силы

7 ноября 05:56
Фото: 1MI
Болельщики футбольного клуба «Ростов» во время матча с «Динамо» заявили, что у игроков их команды кончились силы, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане в воскресенье встретились с «Динамо» в рамках чемпионата России. После первого тайма счет был 0:0, а в перерыве опубликовали статистику. Оказалось, что футболисты «Динамо» 10 раз пробили по воротам, а «Ростова» — 0. Это довольно сильно огорчило фанатов.

«Ну кончились силы у „Ростова“, физика уже несколько матчей как никакая, едут на ободах весь октябрь и победа в Грозном это большая удача», — заявили фанаты.

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«Это же ужас, за 45 минут ни одного подхода к воротам, не говоря об ударах, это как?», — интересуются фанаты.

Но во втором тайме ростовчане забили сразу два гола и пропустили один. Это обеспечило им победу, а фанаты стали хвалить команду.

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Футбол#Счет#Спорт#Илья Протвинов
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