Болельщики заявили, что у ФК «Ростов» кончились силы

Ростовчане в воскресенье встретились с «Динамо» в рамках чемпионата России. После первого тайма счет был 0:0, а в перерыве опубликовали статистику. Оказалось, что футболисты «Динамо» 10 раз пробили по воротам, а «Ростова» — 0. Это довольно сильно огорчило фанатов.
«Ну кончились силы у „Ростова“, физика уже несколько матчей как никакая, едут на ободах весь октябрь и победа в Грозном это большая удача», — заявили фанаты.
«Это же ужас, за 45 минут ни одного подхода к воротам, не говоря об ударах, это как?», — интересуются фанаты.
Но во втором тайме ростовчане забили сразу два гола и пропустили один. Это обеспечило им победу, а фанаты стали хвалить команду.