Болельщики заявили, что у ФК «Ростов» кончились силы

Ростовчане в воскресенье встретились с «Динамо» в рамках чемпионата России. После первого тайма счет был 0:0, а в перерыве опубликовали статистику. Оказалось, что футболисты «Динамо» 10 раз пробили по воротам, а «Ростова» — 0. Это довольно сильно огорчило фанатов.