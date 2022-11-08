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Блогер Гаспар Авакян рассказал, почему ростовчане недовольны качеством каршеринга

8 ноября 07:03
Фото: mos.ru/CCBY 4.0 / Мос.ру
Каршеринговые автомобили
Ростовчане жалуются на огромные и необоснованные штрафы при услугах каршеринга, сообщил RostovGazeta ростовский блогер Гаспар Авакян.

Каршеринг в Ростове появился несколько лет назад. Однако, несмотря на очевидные удобства, многие опробовавшие услуги каршеринга ростовчане, предпочитают больше не связываться с ними. Причина заключается в начислении больших и необоснованных штрафов.

«Я не пользуюсь услугами каршеринга. Но мои знакомые жалуются на штрафы. Например, один закурил в машине, и тут же попал на штраф 5 тысяч рублей. Девушка рассказывала, как купила полиуретановые багеты, и положила их в салон автомобиля. Ее оштрафовали на 75 тысяч рублей», - отмечает Гаспар Авакян.

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По словам собеседника, штрафы должны быть сопоставимы с реальностью.

«Если, например, произошла порча салона, то нужно предоставить документ, в связи с чем выписывается штраф. Если не согласен, то по этому документу можно сделать экспертизу, чтобы выяснить, чем вызвана высокая стоимость штрафа. Но каршерингу это не выгодно. Просто штрафуют, как считают нужным», - говорит Гаспар Авакян.

 

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