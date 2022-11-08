«Если, например, произошла порча салона, то нужно предоставить документ, в связи с чем выписывается штраф. Если не согласен, то по этому документу можно сделать экспертизу, чтобы выяснить, чем вызвана высокая стоимость штрафа. Но каршерингу это не выгодно. Просто штрафуют, как считают нужным», - говорит Гаспар Авакян.