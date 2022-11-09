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Каждый шестой ростовчанин хотел бы продлить новогодние выходные в 2023 году

9 ноября 08:37
Фото: 1MI
Елка в Ростове у памятника Гагарину
В Ростове каждый шестой житель заявил, что хотел бы продлить новогодние праздники на срок дольше девяти дней, об этом сообщил портал трудоустройства Superjob.

Исследователи опросили контрольную группу из 1,6 тысячи респондентов из 342 городов, включая Ростов-на-Дону, чтоб выяснить, как долго россияне хотели бы отдыхать на новогодних праздниках. 

Согласно результатам опроса, 39% опрошенных считают, что девять дней отдыха — оптимальны для новогодних праздников, но вот 16% опрошенных считают, что праздники стоит продлить на срок от 10 дней дней до двух недель. 

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Также 5% сообщили, что готовы не отдыхать вовсе, а еще 15% заявили, что им бы хватило от одного до трех дней отдыха. При этом у 14% среди людей, согласившихся не отдыхать или сократить срок праздничных выходных зарплата составляет более 90 тысяч рублей. 

Ранее 25% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий и даже отмену утренников.

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