Также 5% сообщили, что готовы не отдыхать вовсе, а еще 15% заявили, что им бы хватило от одного до трех дней отдыха. При этом у 14% среди людей, согласившихся не отдыхать или сократить срок праздничных выходных зарплата составляет более 90 тысяч рублей.