Исследователи опросили контрольную группу из 1,6 тысячи респондентов из 342 городов, включая Ростов-на-Дону, чтоб выяснить, как долго россияне хотели бы отдыхать на новогодних праздниках.
Согласно результатам опроса, 39% опрошенных считают, что девять дней отдыха — оптимальны для новогодних праздников, но вот 16% опрошенных считают, что праздники стоит продлить на срок от 10 дней дней до двух недель.
Также 5% сообщили, что готовы не отдыхать вовсе, а еще 15% заявили, что им бы хватило от одного до трех дней отдыха. При этом у 14% среди людей, согласившихся не отдыхать или сократить срок праздничных выходных зарплата составляет более 90 тысяч рублей.
Ранее 25% россиян поддержали отмену новогодних мероприятий и даже отмену утренников.