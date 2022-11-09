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Министр обороны Сергей Шойгу заявил об отводе российских войск за Днепр

9 ноября 15:42
Фото: mil.ru
Министр обороны Сергей Шойгу дал приказ вооруженным силам отойти за реку Днепр, сообщает ТАСС.

Генерал Сергей Суровкин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о необходимости организовать оборону по левому рубежу реки Днепр. Выслушав доклад генерала, глава оборонного ведомства приказал приступить к отводу войск за Днепр.

Напомним, город Херсон расположен на правом берегу реки. Таким образом, российские войска покинут областной центр.

Суровкин заявил, что Херсон и прилегающие к нему населенные пункты в нынешних условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать.

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Также Шойгу дал поручение Суровкину проследить за безопасностью переброски личного состава, вооружения и техники за Днепр.

Ранее стало известно, что в ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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